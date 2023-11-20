Психиатр Рудов назвал способы определить и вылечить дислексию на ранней стадии

Дислексией называется разновидность нарушения чтения, которая характеризуется трудностями с распознаванием и правильным восприятием письменных символов. Психиатр Виктор Рудов пояснил, как распознать дислексию в раннем возрасте и способы борьбы с ней. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, навсегда изменить данное заболевание нельзя.

Специалист добавил, что необходимо обращаться к узконаправленным специалистам по коррекции дислексии, которые смогут научить человека, страдающего этим заболеванием, индивидуальным методам усвоения информации.

По его мнению, виды дислексии не обладают одинаковой степенью тяжести, но раннее обнаружение и начало лечения важны для предотвращения возможных проблем в развитии и прочем.

Медик пояснил, что дислексию следует посредством спецпрограмм, схожих с логопедическими.