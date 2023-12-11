Психиатр Рудов перечислил основные действия при потере памяти
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Если человек все чаще забывает обычные вещи, то это весьма тревожный симптом. В таком случае следует обратиться к специалисту. В ряде случаев грамотная терапия может обратить данный процесс. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, как восстановить память и что делать, если человек вдруг стал все забывать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, прежде всего следует немедленно посетить врача.
Медик подчеркнул, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением и самостоятельно принимать препараты.
По его мнению, причинами потери памяти могут являться патологии, хронические заболевания, механические повреждения мозга, злоупотребление алкоголем и наркотиками, длительный прием лекарств, инсульт, атеросклероз, артериальная гипертензия, мигрень прочее.