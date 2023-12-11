Психиатр Рудов перечислил основные действия при потере памяти

Если человек все чаще забывает обычные вещи, то это весьма тревожный симптом. В таком случае следует обратиться к специалисту. В ряде случаев грамотная терапия может обратить данный процесс. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, как восстановить память и что делать, если человек вдруг стал все забывать. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.