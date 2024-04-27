Психиатр Рудов перечислил симптомы начальной стадии шизофрении

Шизофрения является серьезным психическим расстройством, которое нередко проявляется яркими признаками психоза, потерей ориентации во времени, пространстве и собственной личности. Врач-психиатр рассказал, какими симптомами может сопровождаться шизофрения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, если человек замечает, что стал вести себя странным образом, у него часто меняется настроение, причем на это намекают окружающие, то это является первым звоночком.

Медик подчеркнул, что, однако, рассудок и интеллектуальные способности у больных шизофренией никуда не пропадают, это и усугубляет анамнез. Тем не менее с развитием заболевания сильно меняется восприятие реальности, ухудшается память, снижается внимание, проявляется равнодушие к близким, родным и даже самому себе. Немаловажным симптомом является и нарушение сна. Обращаться к врачу в таком случае не стоит бояться, поскольку через определенный период времени есть риск нанесения вреда и себе и другим.

По его мнению, одним из наиболее жутких симптомов шизофрении являются галлюцинации и голоса в голове, приказывающие что-то сделать. Поэтому очень важно для психиатра вывить заболевание на ранней стадии, то есть до первого психотического эпизода.