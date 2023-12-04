Психиатр Рудов перечислил способы ухудшения болезней из-за антидепрессантов
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В современном мире проблема психического здоровья становится все более актуальной. В итоге все больше людей обращается за помощью к антидепрессантам. Тем не менее неконтролируемый прием таких препаратов может иметь серьезные последствия для пациента. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, каким образом может «аукнуться» самолечение посредством антидепрессантов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По его словам, антидепрессанты имеют опасные побочные явления.
Врач добавил, что бесконтрольный прием антидепрессантов приводит к быстрому купированию симптомов. С
По его мнению, привыкание к таким препаратам происходит весьма быстро, и появляются нарушения сна, тревоги, страхи, апатии, а также новые психические расстройства.