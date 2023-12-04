Психиатр Рудов перечислил способы ухудшения болезней из-за антидепрессантов

В современном мире проблема психического здоровья становится все более актуальной. В итоге все больше людей обращается за помощью к антидепрессантам. Тем не менее неконтролируемый прием таких препаратов может иметь серьезные последствия для пациента. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, каким образом может «аукнуться» самолечение посредством антидепрессантов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.