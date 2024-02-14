Психиатр Рудов пояснил суть синдрома дефицита внимания и активности и способы его лечения

Большое количество так называемых новомодных болезней смущает многих. При этом синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) есть не только у детей, но и у взрослых. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, какая связь у СДВГ с плохим воспитанием или наличием внутреннего мотора. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, это прежде всего неврологическое заболевание, когда человек себя не контролирует. То есть ребенок не в состоянии сдерживать эмоции, им необходимо все здесь и сейчас, они нарушают дисциплину в школе, не соблюдают распорядок дня.

Медик напомнил, что наказывать ребенка за такое поведение бессмысленно, а решать проблему следует с помощью специалистов.

По его мнению, лекарственные препараты могут выписать при данном диагнозе только взрослому человеку, однако многие врачи против этого.