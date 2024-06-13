Психиатр Рудов пояснил влияние жары и перепадов температуры на обострения психических заболеваний

С приходом тепла, а затем и с резкими перепадами температур, нередко связанными с дождями и грозовыми ливнями, увеличивается и число происшествий, связанных с психическим неравновесием. Так, аномально теплая погода часто провоцирует расстройства психики. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил, как жара оказывает влияние на физиологию человека и могут ли обострения случаться именно в летний период. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По его словам, самая обычная потливость и жажда в жару могут привести к обезвоживанию, обморокам и астеническому синдрому. Бывают случаи, когда это заканчивается бредом и даже галлюцинациями. Причем проблему усугубляет городская среда в виде раскаленного асфальта, выхлопных газов автомобилей, большого числа людей, которые вынуждены находиться вблизи друг к другу и в непредусмотренных для этого условиях.

Медик добавил, что именно в жару люди нередко страдают от панических атак и вегетососудистой дистонии. На фоне потери влаги и обезвоживания мозг недополучает кислород, что сказывается на кровообращении, памяти и внимании. Также повышение температуры провоцирует агрессию среди населения.

По его мнению, люди, у которых диагностированы психические заболевания подвержены так называемому синдрому жары, им тяжелее контролировать свои эмоции, поведение. Из-за этого не исключены нервные срывы, неадекватные поступки, необдуманные траты, либо, напротив, ступор, апатия, заторможенность, угнетающие состояния.