Психиатр Рудов раскрыл два вида депрессии и методы их лечения

Депрессия является одним из самых популярных психических расстройств, которое может оказать серьезное воздействие на качество жизни человека. Среди ее форм выделяют два основных типа: эндогенную и психогенную, каждая из которых имеет уникальные особенности, причины возникновения и специфические методы лечения. Врач-психиатр Виктор Рудов пояснил их различие и перечислил способы лечения. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, эндогенная депрессия появляется без внешних причин, то есть изнутри, а психогенная депрессия является реакцией психики человека на сильные отрицательные внешние факторы или события. В первом случае человек испытывает нарушения сна с ранним пробуждением, а во втором случае, наоборот, человек не может долго заснуть.

Врач добавил, что эндогенная депрессия не всегда проявляется сниженным настроением, может чувствоваться боль в сердце, аритмия, изжога или расстройство пищеварения.

По его мнению, в первом случае в качестве лечения помогут лишь антидепрессанты, назначенные специалистом по рецепту, а советы в стиле «соберись, тряпка» или «отвлекись на работу» в таких случаях не помогут, а во втором случае при сильном желании можно справиться самостоятельно.