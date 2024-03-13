Психиатр Рудов считает, что наркоманы и алкоголики могут переключиться на спорт или религию
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Влечение к конкретным веществам, прежде всего вредным, или даже предметам является вредной привычкой, от которой следует избавляться. По словам врача-психиатра Виктора Рудова, нередки случаи, когда именно сама зависимость является главной проблемой, то есть, бросая курить, человек увлекается до фанатичного состояния спортом или религией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
Он добавил, что это обозначается как зависимое поведение, то есть все свободное время человек отдает зависимому ресурсу.
По мнению медика, в таком случае необходимо обращаться к специалисту-аддиктологу, которые психиатрическими методами пытается вылечить от зависимости, поскольку бывший наркоман может стать игроманом.
Он отметил, что в большинстве случаев это все-таки химическая зависимость. В любом случае при наличии зависимости нужна консультация специалиста и осознание факта зависимости.