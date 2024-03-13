Психиатр Рудов считает, что наркоманы и алкоголики могут переключиться на спорт или религию

Влечение к конкретным веществам, прежде всего вредным, или даже предметам является вредной привычкой, от которой следует избавляться. По словам врача-психиатра Виктора Рудова, нередки случаи, когда именно сама зависимость является главной проблемой, то есть, бросая курить, человек увлекается до фанатичного состояния спортом или религией. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это обозначается как зависимое поведение, то есть все свободное время человек отдает зависимому ресурсу.

По мнению медика, в таком случае необходимо обращаться к специалисту-аддиктологу, которые психиатрическими методами пытается вылечить от зависимости, поскольку бывший наркоман может стать игроманом.

Он отметил, что в большинстве случаев это все-таки химическая зависимость. В любом случае при наличии зависимости нужна консультация специалиста и осознание факта зависимости.