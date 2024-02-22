Психиатр Шуров назвал способы распознавания клинической депрессии

По словам врача-психиатра Василия Шурова, депрессия от обычного эмоционального расстройства отличается упадком настроения, ангедонией, навязчивыми негативными мыслями, снижением физической и психической активности, которые человек испытывает почти беспрерывно в течение как минимум двух недель. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что разбираться с депрессией человеку обязательно следует в кабинете врача-психиатра.

По мнению медика, изначально можно обратиться к клиническому психологу, который проведет диагностику и направит к психиатру, который подберет подходящую терапию.

Он отметил, что при условии наличия тяжелой депрессии с мыслями о суициде подбор препаратов должен производиться в условиях стационара.