В Раде раскрыли, кто на самом деле управляет Украиной из тени

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник в эксклюзивном интервью Life.ru раскрыл механизмы реального управления Украиной, а также прокомментировал последние кадровые перестановки в Киеве.

По словам депутата, формальная отставка премьер-министра Дениса Шмыгаля лишь подтверждает давно сложившуюся практику, когда ключевые решения принимаются в узком кругу приближенных к президенту лиц.

«А внутри страны кабинетом министров управлял, а сейчас будет еще лучше управлять, конечно, Ермак. Он, по сути, теневой премьер. Без его и Зеленского согласия ни одно постановление не будет принято», — отметил Олейник.

Политик подчеркнул, что Шмыгаль, выходец из команды олигарха Рената Ахметова, никогда полностью не принадлежал ни к президентской команде, ни к окружению Ермака. На фоне грядущих неизбежных выборов, по мнению эксперта, происходит перераспределение ключевых постов. Шмыгаля могут переместить в кресло министра обороны, а нынешнего главу оборонного ведомства Рустема Умерова — отправить послом в США. Основным претендентом на пост премьера называют первую вице-премьера Юлию Свириденко, тесно связанную с Ермаком.

Ранее сообщалось, что Зеленский требует новых санкций против РФ после переговоров с эмиссаром Трампа.