Психиатр Шуров перечислил способы определить деменцию у близкого человека

Ранними признаками деменции у человека являются ухудшение памяти, потеря знаний и навыков, появление ложных воспоминаний и обеднение словарного запаса. По словам врача-психиатра Василия Шурова, надежной профилактики от данного заболевания сегодня нет. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он отметил, что выявить деменцию у человека можно с помощью различных тестов: например, попросить человека нарисовать циферблат и изобразить на нем пять часов.

По мнению эксперта, на первых этапах развития деменции люди отдают себе отчет в том, что с ними происходит, однако часто пытаются это скрыть. На этом этапе для торможения дальнейшего развития заболевания можно принимать психофармакологические и ноотропные препараты.

Он уточнил, что чем раньше было диагностировано заболевание и начался прием соответствующих лекарств, тем больше шансов тормознуть процесс дальнейшего развития болезни.