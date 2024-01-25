Психиатр Шуров заявил, что бесконтрольный прием ноотропов может привести к плачевным последствиям

Ноотропами называются лекарственные препараты, воздействующие на человеческий мозг. При длительном приеме они могут улучшать память, стимулировать умственную деятельность, повышать внимание и способность к обучению. По словам врача-психиатра Василия Шурова, ноотропы способны улучшать работу мозга, тем не менее принимать их без назначения врача нельзя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что это в первую очередь психотропные препараты, поэтому принимать их следует только по назначению психиатра или невролога.

По мнению медика, самостоятельный прием ноотропов может вызвать побочные эффекты, действие которых окажется более выраженным, чем положительные эффекты.