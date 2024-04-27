Психиатр Шуров заявил, что веганами нередко становятся бывшие наркоманы

Веганство является образом жизни, который стремится к исключению всех форм эксплуатации и насилия в отношении животных в качестве еды, одежды и иных целей. У веганов имеется целая философия об отношении к окружающему миру. По словам врача-психиатра Василия Шурова, при этом за идеалистическим мировоззрением могут скрываться серьезные психологические нарушения, которые человек мог приобрести и за счет имевшему место в прошлом злоупотреблению наркотиками. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он добавил, что веганство является своего рода разновидностью секты, поскольку его приверженцы выбирают для своей жизни суперсуровые ограничения, подбадривают друг друга, соревнуются, гордятся тем, какие они все из себя осознанные, как они сохраняют жизнь на планете. При этом на прочих людей, кто не придерживается веганства, они нередко смотрят как на грязных и отравленных. Таким образом это желание возвеличиться в собственных же глазах происходит из-за перенесенной некой психической травмы.

По мнению медика, пока веган способен нормально функционировать «на растительном сырье», ударяться в панику его родственникам не следует, однако если он уже заморил себя этим и заставляет придерживаться данного режима своих родных, то это повод насторожиться.

Он подчеркнул, что ударяться в крайности — это свойство «непроработанных» людей, то есть именно поэтому они часто переходят от беспробудного наркотического угара к жестким практикам самоограничения, включая веганство.