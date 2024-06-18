Психиатр Вилков перечислил неочевидные методы борьбы с тревожностью

Повышенная тревожность заставляет человека находиться в регулярном стрессе. В таком состоянии ему становится трудно заниматься обыденными делами и даже общаться с людьми. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, какие методики дают возможность избавиться от тревожности. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По его словам, прежде всего следует разобраться в причинах этого состояния, которыми могут являться перенесенный стресс, длящиеся долгое время личные проблемы в отношениях или на работе, а также беспричинная тревога. В последнем случае необходимо обратиться к специалисту для подбора лечения.

Медик добавил, что в прочих случаях имеются методики, позволяющие справиться с тревогой самостоятельно. Так, это физическая активность, общение с близкими людьми и прогулки на улице, а также хобби и массажные практики.

По его мнению, использование каждого метода по очереди даст возможность эффективно побороть тревожное состояние.