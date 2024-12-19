Психиатр Вилков пояснил причины нахождения человечества на грани эпидемии психических расстройств

По результатам исследования Всемирной организации здравоохранения, число психических расстройств у людей по всему миру достигает масштабов эпидемии, и ситуация не становится лучше. Врач-психиатр Алексей Вилков рассказал, почему человечество оказалось на такой опасной грани. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

По его словам, в мире на самом деле увеличивается количество случаев стрессогенных расстройств и неврозов, а причинами являются внешние факторы и стресс. По большей части у людей диагностируют психогенную депрессию под влиянием внешних факторов, а также тревожные и тревожно-депрессивные расстройства.

Медик подчеркнул, что увеличение числа психических расстройств во всем мире не является уловкой фармацевтических компаний, поскольку многие подобные заболевания лечатся посредством психотерапии, а не лекарственных препаратов.

Ранее издание Financial Times сообщило, что психическое здоровье людей во всем мире ухудшается.