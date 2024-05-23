Психолог Дугенцова назвала последствия для здоровья от чтения плохих новостей

Метеозависимым людям в мае приходится несладко – новости об очередной вспышке на Солнце и приближающейся магнитной буре появляются практически еженедельно. По мнению ряда ученых, магнитные бури не могут оказать реальное влияние на физиологическое состояние людей, а ощущения проявляются в силу психосоматики. Психолог Дарья Дугенцова пояснила, может ли человек развить в себе симптомы какого-либо заболевания или состояния, постоянно читая тревожные новости. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

По ее словам, вариант с психосоматикой и самовнушением вполне реален, поскольку тревожный человек может найти у себя любое заболевание. Люди не всегда пользуются самовнушением в позитивном ключе, а на регулярной основе применяет его в негативном формате.

Эксперт добавила, что «заработать» себе недомогание от регулярного поглощения плохих новостей реально. Тем не менее влияние, которое информация оказывает на человека, он выбирает самостоятельно. Таким образом, если человек окружает себя негативными новостями, вроде катаклизмов, войн, катастроф, эпидемий, то это отражается на его психике и приводит к сниженному иммунитету, депрессивным эпизодам и даже заболеваниям.