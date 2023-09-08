Психолог Дугенцова назвала причины фанатичной зависимости детей от вейпов

В одной соцсети было опубликовано видео, где трое школьников достают из мусорного ведра в одном из торговых центров в столичном районе Отрадное электронные сигареты и пытаются их курить. Детский психолог Дарья Дугенцова пояснила природу фанатичной зависимости детей от вейпов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По ее словам, проблема идет из раннего детства, когда дети видят, как курят родители.

Специалист отметила, что стремление к взрослости как раз становится причиной того, что дети могут достать из помойки вейп или сигарету и закурить.

По ее мнению, свою роль в данном случае играет желание получить оральное удовольствие. Так, это случается, когда мама отлучает от груди, не дает тепла. Следовательно, даже взрослые люди посредством курения вейпов восполняют недополученное в детстве удовольствие.