Психолог Дугенцова назвала причины фанатичной зависимости детей от вейпов
Фото: [©Александр Вильф/РИА Новости]
В одной соцсети было опубликовано видео, где трое школьников достают из мусорного ведра в одном из торговых центров в столичном районе Отрадное электронные сигареты и пытаются их курить. Детский психолог Дарья Дугенцова пояснила природу фанатичной зависимости детей от вейпов. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.
По ее словам, проблема идет из раннего детства, когда дети видят, как курят родители.
Специалист отметила, что стремление к взрослости как раз становится причиной того, что дети могут достать из помойки вейп или сигарету и закурить.
По ее мнению, свою роль в данном случае играет желание получить оральное удовольствие. Так, это случается, когда мама отлучает от груди, не дает тепла. Следовательно, даже взрослые люди посредством курения вейпов восполняют недополученное в детстве удовольствие.