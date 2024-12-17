Психолог Дугенцова способы создания «психической пандемией» революции в психологии

По данным Всемирной организации здравоохранения, мировой экономике каждый год наносится ущерб в размере примерно миллиарда долларов в связи с депрессией и тревожностью. Катализатором данного кризиса стала пандемия коронавируса и ее долгосрочные последствия. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, что ожидает человечество дальше и как справиться с растущими проблемами психического здоровья. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, настоящая причина — совсем в другом: так, последнее время растет число людей, интересующихся психологией, за счет чего можно более легко обнаружить данные симптомы, увидеть их, назначить лечение.

Эксперт добавила, что люди сейчас стали чаще ходить в терапию, что создало прирост числа клиентов. Таким образом, и тревожность, и депрессию можно победить, если человек будет продолжать интересоваться психологией.

Ранее она рассказала, каким образом животные помогают справляться с жизненными трудностями.