Психолог Дугенцова рассказала, каким образом животные помогают справляться с жизненными трудностями

В жизни каждого из нас бывают моменты, когда кажется, что тревога и грусть становятся постоянными спутниками. В эти моменты кошки и собаки не только радуют своим присутствием, а также и оказывают реальную поддержку в борьбе с депрессией и негативными мыслями. Психолог Дарья Дугенцова рассказала, каким образом пушистые питомцы способны изменить наше настроение и улучшить психическое здоровье. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По ее словам, существует такой термин, как «пет-терапия», означающий терапию домашними животными. Таким образом, благодаря животным человек получает от организма гормоны радости и счастья, с ними устанавливается эмоциональная связь, которой может не хватать человеку в обычной жизни.

Психолог подчеркнула, что при этом полностью заменить терапию не получится. Так, друзья наши меньшие не обладают необходимыми знаниями для проведения консультаций, чтобы решить наши внутренние конфликты и проблемы.

Ранее она пояснила пользу одиночества.