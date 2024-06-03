Психолог Хорс считает, что недовольство лишним весом мешает людям его сбросить

Тема похудения уже много лет остается очень популярной среди жителей нашей страны. На сегодняшний день известны десятки советов от диетологов, различные программы питания, комплексы физических упражнений. Тем не менее, несмотря на обилие информации, далеко не каждому удается добиться желаемого телосложения. По словам психолога Михаила Хорса, важным шагом на пути к похудению является принятие лишнего веса и избавление от связанных с ним отрицательных эмоций. Об этом сообщает Общественная служба новостей .

Он отметил, что переживания у людей, как правило, не из-за самого лишнего веса, а именно лишние килограммы – это плохое, и они должны уходить. В связи с чем принятие себя — это важный этап для сброса веса.

По мнению психолога, побуждение «от противного» сначала может заставить человека сесть на диету или начать заниматься спортом, тем не менее регулярное напряжение и неприятие собственного тела вскоре его утомит, что в результате приводит к срывам, пропуску походов в спортзал и прочему.

Он добавил, что человеку следует осознать, что его недовольство лишним весом, фактически забирающее у него силы, является не следствием самого лишнего веса, а следствием мнения, что данного лишнего веса не должно быть, что его много, что он плохой и что от этого надо срочно избавиться. В таком случае нужно задать вопрос: «почему его не должно быть?», что запустит критическое мышление.