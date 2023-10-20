Психолог Коржаева назвала причины удушья

Многие ни с того ни с сего начинают чувствовать удушье от водолазки, свитера с горлом или украшения. По словам клинического психолога Ирины Коржаевой, реальности это является реакцией на стресс. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что основой данного дискомфорта является в первую очередь эмоциональная причина.

По мнению эксперта, при аутоагрессии повреждение идет на органы дыхания.

Она добавила, что ощущение дискомфорта при ношении чего-то на шее является разновидностью панических атак, страха. Кроме того, причиной может быть и пережитые ранее попытки душить человека физически.