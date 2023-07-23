Психолог Крушинских назвала способы укрепления психического здоровья за полчаса в день
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По словам медпсихолога Любови Крушинских, постоянные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на психическое здоровье человека. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что положительное влияние на организм оказывают природные звуки.
По мнению специалиста, прогулки также улучшают качество сна, помогают людям с депрессией в сочетании с медикаментозной и психологической терапией.
Она уточнила, что следует уделять прогулкам не менее 150 минут еженедельно.