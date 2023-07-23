Психолог Крушинских назвала способы укрепления психического здоровья за полчаса в день

По словам медпсихолога Любови Крушинских, постоянные физические упражнения и прогулки на свежем воздухе оказывают положительное влияние на психическое здоровье человека. Об этом сообщает Life.ru .

Она отметила, что положительное влияние на организм оказывают природные звуки.

По мнению специалиста, прогулки также улучшают качество сна, помогают людям с депрессией в сочетании с медикаментозной и психологической терапией.

Она уточнила, что следует уделять прогулкам не менее 150 минут еженедельно.