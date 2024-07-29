Психолог Наумова перечислила наиболее подверженные проблемам с психикой профессии

Ряд профессий связан с повышенным риском возникновения проблем с психикой у сотрудников: у них есть подверженность стрессу, перегрузке, эмоциональному выгоранию и прочим негативным факторам, которые могут оказать влияние на их ментальное здоровье. Психолог Наталья Наумова перечислила категории людей, находящихся в зоне риска. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, самыми подверженными стрессу и появлению психических проблем являются люди, профессии которых представляют опасность для собственной жизни: полицейские, пилоты, пожарные, военные. Они вынуждены все время рисковать, забывать о себе и своем здоровье, действовать в интересах рабочей деятельности, превозмогать себя.

Эксперт добавила, что также от выгорания и стресса, провоцирующих возникновение психических проблем, страдают представители социальных профессий, прежде всего связанные с многозадачностью, безопасностью и здоровьем людей. К ним можно отнести врачей, соцработников, воспитателей детдомов.

По ее мнению, также работа в офисах и на предприятиях способна негативно сказываться на психическом здоровье и давать большой стресс-фактор, если деятельность сотрудников организована неграмотно или внутри коллектива сложились тяжелые отношения. Кроме того, психическому перенапряжению подвержены водители общественного транспорта и такси.

Психолог добавила, что важно, чтобы у сотрудников указанных профессий было достаточно отдыха, выходных дней и интересных, вдохновляющих занятий помимо работы.





