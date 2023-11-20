Психолог Наумова перечислила заболевания, к которым ведет одиночество

По словам психолога Натальи Наумовой, одиночество часто вызывает чувство пустоты и ненужности, что способствует появлению разных заболеваний, в том числе и онкологических. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она добавила, что на фоне падения самооценки и обиды на весь мир начинаются проблемы с сердечно-сосудистой системой, ухудшается работа мозга и возникают психические заболевания.

По мнению специалиста, на фоне одиночества человек нервничает и злоупотребляет вредной пищей и алкогольными напитками. В результате у него развивается ожирение, появляются кожные высыпания, ухудшается сон.