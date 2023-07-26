Психолог Назоева дала четыре рекомендации от заедания стресса

Нередко посредством вкусняшек многие люди стараются снять стресс или вознаградить себя за что-то. По словам психолога Светланы Назоевой, эмоциональное переедание является использованием пищи для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, а не физических потребностей, тем не менее с ними следует бороться. Об этом сообщает Life.ru.