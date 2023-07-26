Психолог Назоева дала четыре рекомендации от заедания стресса

Здоровье

Фото: [©Владимир Вяткин/РИА Новости]

Нередко посредством вкусняшек многие люди стараются снять стресс или вознаградить себя за что-то. По словам психолога Светланы Назоевой, эмоциональное переедание является использованием пищи для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, а не физических потребностей, тем не менее с ними следует бороться. Об этом сообщает Life.ru.

Она отметила, что прежде всего следует определить эмоциональные триггеры переедания.

Также, по мнению специалиста, необходимо найти иные методы подпитки чувств и ограничить доступ к «эмоциональной» еде.

Она подчеркнула, что важно научиться принимать любые собственные чувства.

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