Психолог Назоева дала четыре рекомендации от заедания стресса
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Нередко посредством вкусняшек многие люди стараются снять стресс или вознаградить себя за что-то. По словам психолога Светланы Назоевой, эмоциональное переедание является использованием пищи для улучшения самочувствия, удовлетворения эмоциональных, а не физических потребностей, тем не менее с ними следует бороться. Об этом сообщает Life.ru.
Она отметила, что прежде всего следует определить эмоциональные триггеры переедания.
Также, по мнению специалиста, необходимо найти иные методы подпитки чувств и ограничить доступ к «эмоциональной» еде.
Она подчеркнула, что важно научиться принимать любые собственные чувства.