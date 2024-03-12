Психолог Никифорова определила калечащие психику детей компьютерные игры

По словам детского психолога Варвары Никифоровой, шутеры, или стрелялки, компьютерные игры в жанре ужасов могут в прямом смысле слова покалечить психику ребенка. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она подчеркнула, что такие «развлечения» вызывают стресс, тревогу и депрессию, ухудшают качество сна и концентрацию.

По мнению эксперта, родителям необходимо быть бдительными и держать контроль за игровой активностью детей, пытаясь заменить их на более конструктивные и безопасные развлечения.