Психолог Полина рекомендовала избегать переедания в осенний сезон

В холодное время года человеку требуется больше энергии для поддержания термобаланса, в связи с чем организм через чувство голода старается «заставить» нас есть больше для компенсации энергозатрат. Психолог Анжелика Полина рассказала, как сохранить стройность в холодный сезон. Об этом сообщает Life.ru .

По ее словам, у людей нередко появляется сезонное депрессивное расстройство, связанное с уменьшением светового дня.

Эксперт добавила, что необходимо правильно и в меру питаться, заменить хлеб на хлебцы, торты и шоколад – на фрукты и сухофрукты, употреблять в пищу капусту и цитрусовые.

По ее мнению, также следует совершать физические нагрузки, иметь здоровый сон.