Психотерапевт Гришин назвал симптомы депрессии после коронавируса

По словам врача-психотерапевта Максима Гришина, влияние пандемии коронавирусной инфекции оказало серьезное действие на психическое здоровье населения. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он уточнил, что нейроинфекция увеличила число тревожных и психических расстройств. Так, в связи с самоизоляцией дома люди стали чаще употреблять алкогольные напитки, что также вызвало вспышку заболеваемости алкоголизмом и обострение хронических заболеваний.

По мнению медика, COVID-19 отнесли к классам нейровирусов, которые поражают центральную нервную систему, и все идут в депрессивные, тревожные расстройства, астенические состояния. Так, люди продолжают существовать в ожидании пандемии, хотя это уже прошло.

Он подчеркнул, что оказать себе помощь можно посредством изучения чтения научных статей, общения с психотерапевтами, клиническими психологами, но ни в коем случае не закрываться в себе, не переваривать.

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