Эксперт Новикова: пот и слезы помогают быстро снизить уровень стресса

Фитнес-тренер Алиса Новикова и психолог Майя Голубева в беседе с RuNews24.ru рассказали, как снизить уровень стресса и победить депрессию.

При возникновении стресса организм человека выделяет кортизол и адреналин, что вызывает напряжение в мышцах, учащенное дыхание и сердцебиение. В каком-то смысле тело приходит в состояние боеготовности для отражения опасности. Механизм действия полезен, но только в действительно важных случаях: на постоянной основе такие реакции ударяют по здоровью, провоцируя хронические болезни и ухудшение качества жизни в целом.

«Пот и слезы помогают быстро снизить уровень стресса благодаря следующим механизмам: при выполнении физических упражнений происходит интенсивное потоотделение, которое способствует выведению токсинов и снижению уровня стресса», — комментирует тренер Алиса Новикова.

Выделение жидкостей является естественным способом снижения стресса. По этой причине важно заниматься физнагрузкой. Как добавила психолог Майя Голубева, полезно будет посещать занятия по йоге, фитнесу, заниматься дыхательными практиками и медитацией.

Также снизить волнение и стресс помогут общение с близкими, массаж, ароматерапия и занятия любимым делом.

Ранее сообщалось, что психолог Яушева назвала лучший способ борьбы со стрессом и сезонной депрессией.