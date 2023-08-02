Психотерапевт Попова перечислила симптомы хронического тонзиллита

Тонзиллитом называют воспаление небных миндалин. Психотерапевт Светлана Попова назвала основные признаки данного заболевания, причины возникновения и способы лечения. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, причиной возникновения заболевания является активизация иммунной системы в момент борьбы с инфекцией.

Медик уточнила, что признаками воспаления миндалин являются резкий рост температуры, увеличение миндалин, боль в челюсти, увеличение лимфоузлов и боль в горле.

По ее мнению, в качестве лечения следует принимать антибиотики, промывать миндалины и проводить иммуностимулирующую терапию.