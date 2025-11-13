Сомнолог рассказала, как просыпаться зимой без стресса

Сокращение светового дня осенью и зимой создает серьезные трудности для миллионов россиян, вынужденных просыпаться до рассвета. Рабочие и учебные графики остаются неизменными, в то время как естественное освещение, способствующее легкому пробуждению, исчезает, что усложняет переход к бодрствованию в утренние часы. Врач-сомнолог София Черкасова в интервью Общественной Службе Новостей рекомендовала два ключевых решения этой проблемы.

По ее словам, первое — полноценный ночной сон с обязательным отказом от вечернего использования гаджетов. Второй эффективный метод — применение светобудильников, которые имитируют естественный рассвет, мягко подготавливая организм к пробуждению за счет воздействия света на сетчатку даже через закрытые веки.

Медик добавила, что соблюдение строгого режима сна и утренние ритуалы значительно облегчают процесс пробуждения. Специалист советует сразу после подъема активизировать организм с помощью яркого освещения, легкой физической активности и полноценного завтрака, поскольку работа желудочно-кишечного тракта также стимулирует переход в состояние бодрствования.

По ее мнению, комплексный подход к организации утра позволяет компенсировать недостаток естественного света. Сочетание режима сна, технологических решений и утренних привычек превращает трудное зимнее пробуждение в более комфортный и физиологичный процесс.

