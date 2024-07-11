Птицефабрику в Марий Эл, где отравились 36 работников, за четыре дня до этого проверяли сотрудники Роспотребнадзора
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Тридцать шесть сотрудников птицефабрики в Марий Эл получили отравление салатом на работе, однако за четыре дня до отравления предприятие проверял Роспотребнадзор. Об этом сообщает Life.ru.
Уточняется, что массовое отравление работников случилось на крупной птицефабрике «Акашевская». Продукция производителя широко представлена в регионах Поволжья. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора было выдано предприятию предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.
Отмечается, что 36 пострадавших госпитализированы с подозрением на стафилококковую инфекцию. Предполагается, что салат в местной столовой был приготовлен с нарушением санитарных норм и технологических требований. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, работа столовой на фабрике приостановлена.