Птицефабрику в Марий Эл, где отравились 36 работников, за четыре дня до этого проверяли сотрудники Роспотребнадзора

Тридцать шесть сотрудников птицефабрики в Марий Эл получили отравление салатом на работе, однако за четыре дня до отравления предприятие проверял Роспотребнадзор. Об этом сообщает Life.ru .

Уточняется, что массовое отравление работников случилось на крупной птицефабрике «Акашевская». Продукция производителя широко представлена в регионах Поволжья. В ходе проверки сотрудниками Роспотребнадзора было выдано предприятию предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований.

Отмечается, что 36 пострадавших госпитализированы с подозрением на стафилококковую инфекцию. Предполагается, что салат в местной столовой был приготовлен с нарушением санитарных норм и технологических требований. По факту массового отравления возбуждено уголовное дело, работа столовой на фабрике приостановлена.