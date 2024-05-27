Пульмонолог Исаева назвала причины смерти людей во сне

Во сне действительно можно умереть, тем не менее это можно предотвратить. Врач-пульмонолог Яна Исаева пояснила, что может быть причиной подобной смерти и как этого не допустить. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

По ее словам, причинами смерти во сне могут быть проблемы кардиологического характера, а также храп.

Медик добавила, что такая смерть случается крайне редко, поскольку мозг умеет вовремя пробуждать. намного чаще люди медленно зарабатывают себе осложнения в итоге храпа и в итоге умирают именно от них. Тем не менее не любой храп является «плохим», а также он лечится, даже наиболее тяжелые его формы и синдром ожирения-гиповентиляции.

По ее мнению, в любом случае при наличии храпа необходимо обратиться к пульмонологу или сомнологу для предотвращения страшных последствий и улучшения состояния и качества жизни.