Пульмонолог Овечкин назвал причины опасности курения на морозе

По словам врача-пульмонолога Вячеслава Овечкина, курение на холодном воздухе может привести к малоприятным последствиям: так, в лучшем случае курильщик запутает свой организм и отделается инфекцией, а в худшем — заработает самый настоящий ожог. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что в целом на морозе организм испытывает дополнительную нагрузку, поскольку ему приходится нагревать вдыхаемый воздух до приемлемых температур, а при курении ему приходится согревать холодный воздух или остужать горячий.

По мнению медика, это может стать причиной нарушений иммунитета и повышенной нагрузки на верхние дыхательные пути, что может привести к развитию различных простудных и инфекционных заболеваний. Помимо этого, если воздух довольно холоден и верхние дыхательные пути охлаждены за счет него, то при вдыхании горячего воздуха можно получить ожог верхних дыхательных путей.

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