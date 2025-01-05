Кардиолог Кондрахин пояснил опасность употребления алкоголя на морозе

По словам врача-кардиолога Андрея Кондрахина, алкогольные напитки способны согревать организм, тем не менее указанный эффект может сработать в обратном направлении, так как на морозе человек в состоянии алкогольного опьянения замерзает гораздо быстрее трезвого. Об этом сообщает Life.ru.

Он отметил, что алкоголь дает много тепла, которое практически рассеивается через кожу. Поверхность кожи открывается, капилляры расширяются, однако человек начинает мерзнуть довольно быстро, особенно в ветреную погоду и при влажности.

По мнению медика, немалую роль играет и сонливость. Так, человек может уснуть на морозе и не проснуться, поскольку фактически замерзнет. Кроме того, важно помнить и о несоизмеримости происходящего события с тем, какие последствия оно может повлечь. Так, человек может не обратить внимания, куда идет, что делает и не оценить риски.

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