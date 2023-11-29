«Пупок к позвоночнику»: названо упражнение, которое подарит плоский живот любому человеку

Плоский живот — мечта миллионов, но, как правило, эта проблема решается строгим питанием и изнурительными тренировками. Впрочем, считает физический реабилитолог София Агапова, подтянуть можно практически любой живот, и поможет в этом всего одно упражнение, подходящее абсолютно всем.

Причины

Агапова уточнила, что комплексная работа, ведущая к плоскому животу, предполагает коррекцию положения таза, поясницы и грудной клетки, но если нужно лишь подтянуть живот собственными силами, можно справиться и в домашних условиях.

«Если живот вынесен вперед, значит его поперечная мышца расслаблена, и ее необходимо включить в работу. Для этого есть масса упражнений», — пояснила эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

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Работа пресса

По словам медика, некоторые упражнения универсальные и подходят любому человеку. Для того, чтобы выполнить одно из них, необходимо встать спиной к стене, согнуть ноги в коленях и, сделав глубокий выдох, подтянуть пупок к позвоночнику и прижать поясницу к стене. Затем нужно выпрямить ноги, удерживая подтянутый живот и прижатую поясницу.

«Если при выпрямлении ног поясница прогнулась, а живот вывалился — поставьте ноги дальше от стены и найдите то положение, при котором вы сможете соблюдать все условия. Выполняйте упражнение четыре минуты в день, подтягивая пупок к позвоночнику, прижимая поясницу к стене и задействуя грудную клетку для дыхания. Вы будете чувствовать интенсивную работу пресса и быстро получите подтянутый живот», — подытожила собеседница.

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