«Пустые калории под тестом». Пельмени назвали фактором риска развития серьезных заболеваний

Главный внештатный диетолог минздрава Приморья, кандидат медицинских наук и доцент института профилактической медицины Тихоокеанского государственного медицинского университета Ольга Ямилова в беседе с РИА Новости объяснила, почему частое употребление пельменей может нанести вред организму. Основная угроза, по словам специалиста, кроется в несбалансированном составе начинки.

«Основная опасность этих полуфабрикатов заключается в том, что в составе фарша содержится слишком много насыщенного жира и соли. Содержание этих нутриентов в рационе должно быть ограничено», — сказала Ямилова.

Как пояснила эксперт, избыток данных веществ в ежедневном меню выступает ключевым фактором риска возникновения сердечно-сосудистых и иных патологий, которые напрямую влияют на продолжительность и качество жизни.

Помимо начинки, проблемы добавляет и оболочка изделия. Диетолог обратила внимание на состав теста, особенно в магазинной продукции.

«Кроме того, тесто для пельменей, особенно покупных, состоит из муки высшего сорта. Она лишена пищевых волокон, потребление которых, наоборот, должно быть увеличено в ежедневном рационе», — рассказала специалист.

Она добавила, что именно дефицит пищевых волокон негативно сказывается на работе желудочно-кишечного тракта, тогда как их достаточное количество служит надежной профилактикой многих заболеваний ЖКТ.

Напомним, что сегодня, 18 февраля, любители этого блюда отмечают Всемирный день пельменей.

