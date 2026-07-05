Доплаты к пенсии в 2026 году: какие надбавки положены пенсионерам

Профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Финогенова рассказала о доплатах и надбавках к пенсии, которые положены пенсионерам в 2026 году, сообщает РИА Новости .

Так, если доход неработающего пенсионера ниже прожиточного минимума в регионе, ему назначают федеральную или региональную доплату. Федеральный прожиточный минимум пенсионера в 2026 году — ₽16 288. Такая доплата оформляется автоматически.

Особые надбавки предусмотрены за возраст и состояние здоровья. После достижения 80 лет либо при установлении инвалидности I группы фиксированная выплата к страховой пенсии удваивается: с ₽9 584,69 она вырастает до ₽19 169,38. Перерасчет тоже делают автоматически.

Если на содержании у пенсионера есть нетрудоспособные члены семьи, фиксированная выплата увеличивается на треть за каждого иждивенца — но не более чем за троих. Чтобы получить эту надбавку, нужно подать заявление в Социальный фонд РФ и приложить подтверждающие документы.

Дополнительные выплаты полагаются и за особый стаж. При 15 годах работы на Крайнем Севере фиксированную часть пенсии повышают на 50%, а при 20 годах работы в приравненных к нему местностях — на 30%. Такая надбавка назначается автоматически и сохраняется даже при переезде в другой регион.

Отдельные категории граждан получают ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) — это инвалиды, ветераны, чернобыльцы, Герои России и другие льготники. Размер выплаты зависит от категории получателя; при этом стоимость набора социальных услуг с февраля 2026 года составляет ₽1 825,25.

Кроме того, участники Великой Отечественной войны ежегодно ко Дню Победы получают федеральную выплату в размере ₽10 тыс. — в юбилейные даты сумма поддержки увеличивается.