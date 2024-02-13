Путин отметил важность инноваций в отечественной медицине

Президент России Владимир Путин подчеркнул важность уникальных инноваций в отечественной медицине и готовности руководства страны сотрудничать в этом направлении с зарубежными партнерами. Заявление об этом содержится в приветственном письме, направленном участникам Второго Форума будущих технологий.

Путин отметил важность внедрение в практическую медицину современных достижений науки, в том числе искусственного интеллекта, генетики и геномики, нейротехнологии. При этом президент подчеркнул, что передовые технологии должны затронуть все уровни системы медицинской помощи, начиная с первичной.

Также Путин обратил внимание на то, что приоритетом должен стать индивидуальный подход к больным, что позволит более эффективно осуществлять диагностику и назначать лечение.

Владимир Путин является кандидатом в президенты России на выборах, которые пройдут 15-17 марта. Также на пост главы государства будут претендовать Владислав Даванков («Новые люди»), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).