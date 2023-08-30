Работники кардиопульта продолжают консультировать бригады скорой помощи Подмосковья

С начала этого года сотрудники кардиопульта на областной станции скорой помощи провели почти двести семьдесят тысяч консультаций. Об этом рассказали в региональном Минздраве.

Напоминаем, что данный консультационный центр заработал в регионе в 2021 году. Работающие здесь врачи дистанционно расшифровывают ЭКГ пациента во время выезда к нему бригады и дают оценку его состоянию. И уже на основании этих данных бригада принимает решение о необходимости госпитализации больного.

Первый заместитель председателя правительства региона Светлана Стригункова отметила, что только в трех процентах всех случаев пациенты были госпитализированы в региональные сосудистые центры региона.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что работников скорой помощи застрахуют и обеспечат тревожной кнопкой.