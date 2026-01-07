Радиоактивный десерт: что будет, если съесть свежий снег

Доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин высказался об опасности употребления в пищу снега и сосулек. Соответствующее заявление он сделал в интервью изданию NEWS.ru .

По словам специалиста, снежные осадки, проходя через атмосферу, аккумулируют различные загрязняющие вещества. К ним относятся автомобильные выхлопные газы, промышленные выбросы и радиоактивные частицы. Сосульки, формирующиеся на крышах зданий, дополнительно контактируют со строительными материалами, накапливая пыль и продукты коррозии.

Опарин отметил, что поедание снега и льда может привести к расстройствам пищеварительной системы и спровоцировать аллергические реакции. Кроме химических загрязнителей, в снегу могут присутствовать патогенные микроорганизмы. Хотя низкие температуры замедляют их размножение, некоторые бактерии сохраняют жизнеспособность в экстремальных условиях и способны вызывать инфекционные заболевания при попадании в организм человека.

