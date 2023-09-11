Радиолог Синицын объяснил важность лучевой диагностики в онкологии

В столице проходит VI Международный форум онкологии и радиотерапии «Ради жизни», в ходе которого состоятся мастер-классы, обучающие семинары, открытые обсуждения и «живая хирургия». По словам завкафедрой лучевой диагностики и терапии факультета фундаментальной медицины МГУ Валентина Синицына, мероприятие дает возможность обменяться опытом с большим числом коллег из нашей страны и зарубежья. Об этом сообщает радио Sputnik .

Он отметил, что на форуме широко представлены достижения в сфере диагностики, так как она весьма важна в медицине, а прежде всего в направлении онкологии.

По мнению медика, большинство онкологических заболеваний излечимы при диагностировании их на ранней стадии. Поэтому весьма важны современные высокоточные методы лучевой диагностики.