Радиотерапевт Романов заявил, что новогоднее застолье не способно привести к развитию онкологических заболеваний

По словам врача-радиотерапевта Дениса Романова, за одно новогоднее застолье заболеть раком невозможно, даже проведя его безобразно по отношению к организму. Тем не менее часто на праздничном столе лежит то, что мы едим и пьем в течение многих лет, даже не задумываясь о потенциальном вреде для нашего здоровья. Об этом сообщает Life.ru.

Он уточнил, что к этому относятся алкогольные напитки, сладкие или чрезмерно горячие напитки, продукты из переработанного мяса, а также приготовленные на гриле.

По мнению медика, для большинства людей новогодние праздники являются возможностью днями валяться на диване, доедать оставшееся с новогоднего стола, смотреть телевизор, отсыпаться. Но, как известно, гиподинамия и избыточное питание – это путь к избыточной массе тела, что как раз чревато ростом риска развития злокачественных опухолей.

Ранее диетолог Журавлева заявила, что новогодние каникулы являются лучшим временем для смены пищевых привычек.