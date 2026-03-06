«Рак не щадит никого». Уролог развенчал миф о пользе секса для защиты предстательной железы

Врач-уролог и онкоуролог петербургского отделения «СМ-Клиника» Дмитрий Журавский предостерег мужчин от переоценки влияния интимной жизни на риск развития онкологии.

Хотя секс, отметил он, полезен для организма, считать его панацеей или надежным способом профилактики рака простаты было бы серьезной ошибкой. Специалист развеял этот устойчивый миф в интервью «Ленте.ру».

По словам специалиста, теории о том, что регулярные половые контакты способны уберечь от злокачественных опухолей, базируются лишь на отдельных наблюдениях и предположениях. Журавский подчеркнул, что убедительных научных доказательств, которые могли бы подтвердить эту взаимосвязь, на сегодняшний день не существует.

«На развитие рака предстательной железы в большей степени влияют возраст, наследственность, гормональный фон, образ жизни и наличие хронических воспалений. Основным фактором риска остается возраст, поэтому регулярные обследования необходимо начинать после 45 лет», — предупредил Журавский.

Главным инструментом в борьбе с опасным недугом он назвал не эпизодические активности, а комплексный подход. Снизить вероятность заболевания помогает здоровый образ жизни в сочетании с систематическим медицинским наблюдением. Врач настоятельно советует отказаться от вредной привычки курить, свести к минимуму воздействие стресса, включить в распорядок дня посильные физические нагрузки и сделать питание сбалансированным.

