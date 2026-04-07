Рак в России: 54% новых случаев выявляют у женщин
Главный онколог Минздрава назвал соотношение заболевших раком женщин и мужчин
Примерно 54% от всех впервые выявленных онкологических заболеваний в России диагностируется у представительниц женского пола. Об этом в беседе с корреспондентом РИА Новости заявил главный внештатный онколог Министерства здравоохранения РФ, руководитель НМИЦ радиологии Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн.
«Гендерное распределение в целом остается стабильным: около 54% всех новых случаев рака выявляются у женщин, 46% — у мужчин. За последние десять лет это соотношение практически не изменилось», — рассказал Каприн.
Специалист также добавил, что ключевой пик первичного обнаружения злокачественных новообразований по-прежнему фиксируется в старшей возрастной категории. По словам онколога, средний возраст пациентов, у которых диагностируют рак в России, составляет 65 лет.
Ранее Мишустин сообщил о расширении бесплатной помощи онкобольным.