«Рано или поздно треснет»: названа психологическая проблема, с которой столкнулся актер Ли Сон-гюн перед гибелью

Корейский актер Ли Сон-гюн, звезда оскароносной ленты «Паразиты», был найден мертвым в своем авто с признаками суицида. Его шантажировала хостесс одного из элитных баров Сеула, которая видела, как артист принимал наркотики.

Психолог и коуч Алина Вахитова рассказала, с какими психологическими проблемами мог столкнуться актер перед гибелью.

У каждого есть лимит

«Творческие люди больше других подверженны и наркотикам и психологическому давлению в виде шантажа. Артисты, певцы, художники, создатели чего либо очень восприимчивы в целом к миру. Они чувствуют его тоньше и острее, а их профессия подразумевает постоянно большую нагрузку. У каждого человека есть энергетический лимит. Постоянно работать на износ мы не можем. И творческие люди этот лимит исчерпывают на раз два — прибегают к наркотикам, снотворным, адреналиновым веществам», — отметила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Насилие же, продолжила она, может быть не только физическим, оно имеет сильное воздействие на психику человека.

Фото: [ kinopoisk.ru ]

Происходят срывы

«Шантаж — одно из самых сильных воздействий. У человека на кону стоят карьера, репутация, близкие люди и отношения. И, если на него давить, то есть постепенно сгибать, как ветку, то он рано или поздно треснет», — подчеркнула Вахитова.

Тогда, заключила специалист, и происходят нервные срывы — можно скатиться в депрессию, начать еще больше принимать запрещенные вещества

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