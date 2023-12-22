«Некоторые не выдерживают»: психолог раскрыла возможный диагноз студентки из Москвы, которая пыталась покончить с собой

В Сети появилась информация, что в Москве студентка пыталась покончить с собой. Родители девушки, как сообщает SHOT , чрезмерно беспокоились из-за ее учебы: заставляли отчитываться об успеваемости и якобы устраивали скандалы из-за прогулов. О тяжелых мыслях на фоне этого жительница столицы неоднократно говорила подругам.

Клинический психолог и кандидат медицинских наук Хельга Эдельштейн рассказала нам, с какими психическими проблемами могла столкнуться студентка.

«У ребенка или подростка с условно нормальной психикой могут появляться психические заболевания из-за регулярного давления, психологического давления — климат в семье или школе создает предпосылки для трагических случаев», — сообщила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Девушка, продолжила она, могла быть подвержена депрессивным расстройствам. Ощущение бессилия, беспомощности и невозможности годами повлиять на ситуацию у некоторых детей имеют соответствующие последствия.

«Если некоторые дети адаптируются к этим проблемам и справляются с ними, то некоторые не выдерживают. Суицид всегда рассматривается как крайняя форма аутоагрессии — ненависти к самому себе. А если еще давят самые близкие и родные люди, то доля суицидального риска возрастает в разы», — предупредила психолог.

Эксперт порекомендовала обращаться к специалисту в случае, если вы заметили в поведении своего близкого признаки аутоагрессии.

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