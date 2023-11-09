Расходы на здравоохранение Нижегородской области вырастут на шесть миллиардов рублей

Территориальный фонд ОМС увеличит расходы на здравоохранение Нижегородской области в следующем году на шесть миллиардов рублей. Об этом сообщает pravda-nn.ru .

Отмечается, что в целом на данную сферу в 2024 году в регионе будет направлено более 56 млрд рублей, из которых около миллиарда предназначено для лечения людей из других регионов.

Добавляется, что более чем на 17% вырастет финансирование на профилактические медосмотры и диспансеризацию.