Раскрыто, когда раздельное питание не приносит пользу организму

Концепция раздельного питания, изначально предназначенная для людей с нарушениями пищеварения, приобрела широкую популярность и среди здорового населения. Как пояснила врач-диетолог Елена Соломатина, физиологическая основа этой системы имеет научное обоснование: разные отделы ЖКТ действительно специализируются на переработке разных типов пищи. Например, животные белки требуют длительного воздействия желудочного сока, тогда как углеводы должны быстро поступать в кишечник. Смешение несочетаемых продуктов в большом объеме, например мяса и десерта, может провоцировать процессы брожения и вызывать ощутимый дискомфорт. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, ключевая идея эксперта заключается в предостережении против абсолютизации этого подхода. С эволюционной точки зрения человеческий организм адаптирован именно к смешанному питанию. В отличие от хищников с их высокой кислотностью желудка или травоядных с протяженным кишечником, пищеварительная система человека рассчитана на одновременное усвоение различных нутриентов. Многие натуральные продукты, такие как бобовые, изначально содержат и белки, и углеводы, что делает их искусственное разделение противоестественным.

Медик добавила, что практическим следствием крайнего следования принципам раздельного питания может стать нарушение естественных механизмов пищеварения. Смешанный пищевой комок физиологичен — он полноценно стимулирует выработку ферментов и обеспечивает сбалансированное поступление нутриентов. Белки выполняют строительную функцию, жиры необходимы для синтеза гормонов, а углеводы служат источником энергии.

Она добавила, что в целом необходим разумный баланс. Оптимальной стратегией является не жесткое разделение продуктов, а их грамотное комбинирование по модели «гарвардской тарелки»: половина рациона — овощи, четверть — сложные углеводы и еще четверть — белки. Такой подход позволяет обеспечить организм всеми необходимыми веществами без нарушения естественных физиологических процессов.

Ранее нутрициолог Ирина Писарева объяснила, почему мясо лучше всего есть с овощами.