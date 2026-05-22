Пугачева оставила неоднозначный комментарий в день рождения внука Никиты Преснякова

Никита Пресняков, внук Аллы Пугачевой, 21 мая отпраздновал 35-летие. Музыкант, который долгое время живет в США, опубликовал в соцсетях селфи на фоне особняка. Подпись к фото была короткой, но емкой: «Поздравляю с 35-летием этого парня из ню-метала». Иронии и самоиронии у внука Примадонны не отнять.

Звездные родственники не оставили именинника без внимания. Наталья Подольская, супруга его отца — Владимира Преснякова, в комментариях пожелала ему счастья. Продюсер Алена Михайлова также присоединилась к поздравлениям.

Но главный подарок, конечно, сделала Алла Борисовна. Она оставила под постом странный комментарий — букет эмодзи, красное сердечко и женщину с поднятой рукой, передает Teleprogramma.org.

Сам Никита в последние годы редко радует поклонников новостями. Он живет в Америке, занимается музыкой. В 2025 году Пресянков развелся с моделью Аленой Красновой, а сейчас, как сообщается, он встречается с девушкой по имени Карина.

Накануне Никита с горечью сообщил: публику интересует только его знаменитая бабушка, а не его творчество. Именно поэтому к своим анонсам он добавляет имя известной родственницы.

Ранее музыкальный продюсер Сергей Лавров посоветовал Никите Преснякову не пиариться за счет Аллы Пугачевой, так как это не поможет ему в карьере.